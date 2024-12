Secondo scontro frontale in 24 ore. Una vittima e due feriti gravissimi

Lotta ancora tra la vita e la morte all’ospedale Niguarda la donna rimasta ferita nell’incidente in cui sabato sera ha perso la vita il suo compagno. I due stavano tornando verso casa quando sono rimasti coinvolti nel grave incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio sull’ex statale dei Giovi. L’uomo si chiamava Javier Toledo Garcia, aveva 49 anni, era di origine dominicana e viveva a Linarolo in provincia di Pavia.

La coppia viaggiava a bordo di una Fiat Punto in direzione Pavia quando si è scontrata con una Mercedes sulla quale viaggiavano marito e moglie di 75 anni e 73 anni, rimasti anche loro feriti ma non gravemente. I due sono stati trasportati rispettivamente negli ospedali Humanitas di Rozzano e San Matteo di Pavia. L’incidente è accaduto intorno alle 18.40 sul tratto di strada che costeggia il Naviglio Pavese. Sulle cause sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. L’impatto è stato tremendo e le auto sono andate distrutte a causa della velocità sostenuta. Fra le ipotesi un frontale o un tamponamento provocati forse da un sorpasso azzardato o da una distrazione di uno dei conducenti.

Grave incidente stradale anche a Cesate nel tardo pomeriggio di ieri alle 18.40, stesso fatale minuto del tragico incidente avvenuto a Casarile il giorno precedente. Lo scontro, pare un frontale, è avvenuto tra via per Senago e Quattordicesima Strada. Coinvolte due auto con a bordo tre persone. Il ferito più grave, un uomo di 35 anni, è stato liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco e portato in codice rosso al vicino ospedale di Garbagnate Milanese. Un altro uomo di 63 anni è stato trasportato in codice giallo al Niguarda di Milano, mentre una donna di 60 anni è stata trasportata in elicottero al Sant’Anna di Como. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri della compagnia di Rho per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica. Conseguenze pesanti sulla circolazione della zona fino a tarda sera.

