Tentato omicidio: "Mi sono difeso. Sono io la vittima"

"Non avevo con me un coltello, mi sono dovuto difendere prendendo l’ascia che avevo in auto e non è vero che ho aggredito per primo. Sono io la vittima". In estrema sintesi, sarebbe questa la versione resa al Gip da Mostafa Mohamed Ramadan Eslam, egiziano di 27 anni senza fissa dimora arrestato con le accuse di tentato omicidio, lesioni e minacce aggravate, oltre al porto di coltello, in segui all’aggressione avvenuta sabato alle 21 in via Rusca a Lurago Marinone, a causa della quale un uomo di 33 anni di Fenegrò, è stato ridotto in fin di vita da cinque coltellate che lo hanno raggiunto alla coscia sinistra, lesionandogli l’arteria femorale. Interrogato in carcere dal giudice Cristiana Caruso, ha cercato di difendersi, dichiarando di essersi difeso da un’aggressione che avvenuta per non meglio specificati motivi da parte del gruppo di amici di cui faceva parte la vittima, che stava attraversando la strada dopo aver preso un gelato, e che si è visto arrivare addosso l’auto da cui è sceso Eslam armato di coltello.Pa.Pi.