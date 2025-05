Ci sono anche due pistole nel bottino di un furto commesso in una abitazione di Fenegrò. È stato denunciato ai carabinieri di Lomazzo dal proprietario, un imprenditore di 44 anni. I ladri si sono introdotti da una finestra mentre in casa non c’era nessuno, trovando alcuni oggetti in oro e due pistole regolarmente denunciate, che erano custodite in una cassaforte.