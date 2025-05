Expo di Helleu. Fino al 25 maggio alla Pinacoteca

La mostra di Paul César Helleu, "Ritratti di donna", allestita nello spazio Campo quadro della Pinacoteca civica di Como, in via Diaz 84, è stata prorogata fino a domenica 25 maggio. L’esposizione celebra la collezione Carlo Grassi donata ai Musei civici cittadini nel 1985 dalla moglie, Nedda Mieli, in memoria del figlio Gino, morto volontario durante la Seconda Guerra Mondiale a soli 18 anni. È aperta da martedì a domenica dalle 10 alle 18.00.