Cade dalla moto e sbatte contro un palo: gravissimo un uomo di 30 anni

Minano, 23 dicembre 2024 – Ancora un grave incidente stradale a Milano: un uomo di 30 anni è in condizioni molto critiche all'ospedale Niguarda di Milano dopo essersi s chiantato contro un palo della luceo alle 2 della notte scorsa . L’incidente è avvenuto in via D'Annunzio, non distante dalla Darsena dei Navigli. L'uomo ha perso il controllo della sua Bmw e ha finito la sua corsa contro un ostacolo, riportando ferite molto gravi. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche gli agenti della Polizia locale che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo i primi accertamenti il motociclista viaggiava in direzione piazza 24 maggio, ed è caduto all'altezza del civico numero 25, subito dopo una curva. L'uomo poi sarebbe finito prima contro il cordolo del marciapiedi e poi contro un palo della luce.

Una lunga serie di tragedie a Milano e nel Milanese. Ieri è morta Ubaldina Humancusi Ventura investita sulle strisce pedonali in via Lorenteggio venerdì e deceduta dopo meno di due giorni di agonia all’ospedale San Carlo. Sempre venerdì una mamma di 39 anni con il figlio tredicenne, disabile in carrozzina, sono travolti da una macchina sulle strisce pedonali di via De Nicola, in zona Gratosoglio. La fuga del conducente, poi bloccato dagli agenti della polizia locale. E poi Rocio Espinoza Romero morta in viale Renato Serra a Milano. Al momento della tragedia era con i suoi gemellini di un anno e mezzo e con sua madre. I piccoli e la nonna si sono salvati, anche grazie al provvidenziale gesto della mamma, che ha allontanato da sé il passeggino dove si trovavano i bimbi.