San Fermo della Battaglia: falsifica i registri e ruba morfina in ospedale, arrestato infermiere

San Fermo della Battaglia, 17 settembre 2025 – È stato sorpreso mentre sottraeva morfina dal deposito farmaci dell'ospedale e arrestato. In carcere al Bassone è finito un infermiere di 48 anni, impiegato nel reparto di Ortopedia dell'ospedale Sant'Anna. L'intervento della polizia del posto fisso, scaturisce da una segnalazione interna all’ospedale su fittizie destinazioni della morfina. È emerso che l’uomo avrebbe indicato falsamente sul registro di scarico dei medicinali, nomi di pazienti realmente ricoverati che in realtà non necessitavano la somministrazione dei farmaci.

Secondo gli accertamenti, avrebbe prelevato dal magazzino circa 40 fiale di morfina, per le quali la Direzione Sanitaria ha presentato denuncia in Procura. I poliziotti lo hanno quindi tenuto d'occhio, fino a martedì quando l'uomo è stato sorpreso mentre usciva dal magazzino con una fiala di morfina appena sottratta, arrestandolo in flagranza di reato per furto aggravato e falsità ideologica.

Su disposizione del magistrato di turno, è stato portato al Bassone in attesa dell'interrogatorio di convalida. Sono in corso ulteriori indagini per accertare la quantità esatta dei medicinali sottratti, analizzando il registro dei prelievi a ritroso nel tempo.

Nel frattempo, Asst Lariana ribadisce la piena fiducia dell’operato dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia di Stato, "rinnovando il proprio impegno nel prevenire e condannare qualsiasi comportamento contrario all’etica professionale, lesivo della fiducia dei cittadini e dell’immagine dell’istituzione".