E la chiamano tarda estate: temperature fino a 30 gradi in Lombardia. Le previsioni meteo

L’anticiclone africano torna a dominare la scena, portando tempo stabile e soleggiato su tutta la Lombardia. A Milano giovedì 18 settembre sarà una bella giornata, con cielo sereno e temperature che oscilleranno tra i 19°C del mattino e i 27°C nelle ore più calde. Sul resto della regione le condizioni saranno analoghe: sole diffuso, clima asciutto e caldo piacevole durante il giorno. Le alte pressioni garantiscono stabilità e giornate limpide, con cielo sereno o poco nuvoloso sulle pianure, Prealpi e Alpi Retiche. Qualche nube di passaggio solo sulle Orobie nelle ore centrali. I venti saranno deboli dai quadranti nordorientali, lo zero termico attorno ai 4450 metri.

Venerdì 19 settembre senza variazioni

La situazione non cambierà: ancora sole prevalente e clima estivo gradevole, sia sul capoluogo lombardo che sul resto del territorio. Cieli sereni o poco nuvolosi dalle pianure alle Alpi, con venti deboli settentrionali in successiva rotazione da sudovest. Lo zero termico resterà stabile intorno ai 4450 metri.

Weekend con massime fino a 30°C

Per sabato 20 e domenica 21 settembre le previsioni confermano tempo stabile e soleggiato. In pianura le temperature saliranno fino a toccare i 30°C, con caldo dal sapore tardo estivo nelle ore centrali della giornata. Domenica il cielo sarà ancora sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per qualche annuvolamento serale. Sulle Alpi Retiche la nuvolosità tenderà ad aumentare nel pomeriggio. Venti deboli orientali e zero termico in lieve calo, attorno ai 4250 metri.