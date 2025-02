Si intrufola nella Rsa spacciandosi per parente in visita per razziare portafogli: bloccato da infermiera di turno e arrestato L’uomo, un 48enne italiano, è stato scoperto da una lavoratrice 35enne dell’Istituto Redalelli di Milano. La donna è caduta a terra nella colluttazione ed è finita in ospedale ma è riuscita a impedire i furti ai danni dei pazienti e dei loro congiunti