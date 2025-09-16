Incontriamoci

al Death Cafè

Mauro Cerri
Incontriamoci al Death Cafè
Como
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Foto-abusi su sito pornoCercatore funghi mortoIliass AouaniSoda caustica al barTragedia SannazaroMeteo
Acquista il giornale
CronacaEtilometro per i conducenti delle barche a noleggio
16 set 2025
PAOLA PIOPPI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Como
  3. Cronaca
  4. Etilometro per i conducenti delle barche a noleggio

Etilometro per i conducenti delle barche a noleggio

Polizia di Stato e Locale identificano 38 persone. Nessuno aveva bevuto.

Polizia di Stato e Polizia Provinciale hanno pattugliato gran parte del primo bacino del lago, partendo dal molo di Sant’Agostino fino all’altezza di Nesso

Polizia di Stato e Polizia Provinciale hanno pattugliato gran parte del primo bacino del lago, partendo dal molo di Sant’Agostino fino all’altezza di Nesso

Per approfondire:

Polizia di Stato e Polizia Locale in sinergia per un mirato servizio di controllo che ha interessato le acque del Lago di Como, e in particolare l’individuazione di condotte illecite da parte di attività commerciali del settore. Due imbarcazioni, rispettivamente della Squadra Acque Interne della Polizia di Stato e della Polizia Provinciale, dal primo pomeriggio di sabato hanno pattugliato gran parte del primo bacino del lago, partendo dal molo di Sant’Agostino e man mano risalendo le sponde est ed ovest, fino all’altezza di Nesso. Qui si sono concentrati i controlli di polizia, a fronte della moltitudine di imbarcazioni a noleggio che si erano concentrate davanti all’Orrido di Nesso. Gli agenti avevano al seguito anche il rilevatore di tasso alcolemico. Complessivamente sono state identificate 38 persone di cui 23 straniere, 5 con precedenti di polizia o penali. Sono inoltre stati fatti controlli su 12 natanti. Una sola sanzione è stata elevata a una imbarcazione a noleggio, per aver navigato troppo vicino alla costa, una delle violazioni più comunemente riscontrate, mentre tutti i driver controllati sono risultati negativi all’esame dell’alcoltest. Si tratta di controlli che proseguiranno anche nelle prossime settimane, nonostante la stagione estiva si stia avviando alla conclusione, in osservanza di quanto deciso dal Questore di Como. Pa.Pi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata