Ospedali, arrivano i rinforzi. Tirocinio per 140 infermieri

Ha preso il via in questi giorni all’ospedale Sant’Anna il tirocinio di 140 studenti che si preparano a diventare infermieri. "Il mio augurio è che questo tirocinio sia un’opportunità - li ha accolti il direttore generale di Asst Lariana, Luca Stucchi - E giocatevela in modo che sia un tempo proficuo per la vostra professionalità ma soprattutto per la vostra umanità". I ragazzi sono iscritti nella sede di Como al corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi dell’Insubria. "Il nostro compito è accogliere e curare e chi se ne dimentica è meglio che sia altrove", ha ricordato il direttore generale.

Nel corso dell’incontro è stata presentata l’organizzazione del Dapss e sono intervenuti la dottoressa Laura Asnaghi responsabile delle Risorse umane, la dottoressa Lorenza Fusetti per Processi e Riabilitazione, il dottor Gianlorenzo De Padova per i Dipartimenti e la dottoressa Eleonora Tricarico per i Distretti. Per le Attività Didattiche professionalizzanti - Corso di laurea in Infermieristica è intervenuta la responsabile, la dottoressa Laura Rigamonti. "La professione infermieristica oggi è protagonista dei cambiamenti in atto - ha osservato la dirigente coordinatrice del Dapss di Asst Lariana, Manuela Soncin - Nell’infermiere i pazienti vedono una figura di riferimento".

Imparare, mettersi in gioco, confrontarsi, empatia, sono i temi più sottolineati da tutti i presenti. Sono 140 gli studenti del primo, secondo e terzo anno, che con il termine delle lezioni, iniziano il loro periodo di tirocinio negli ospedali cittadini, tra cui, appunto, il Sant’Anna.

Roberto Canali