Neve e ghiaccio:. Val di Mello, strada chiusa al transito

VAL MASINO (Sondrio) La neve ha reso ancor più incantata la Val di Mello irraggiungibile, se non a piedi, proprio a causa delle precipitazioni degli ultimi giorni. Un evento in controtendenza con gli inverni "caldi" degli ultimi anni che avevano consentito il collegamento durante tutto l’anno. A causa della neve e del ghiaccio il comune di Val Masino ha deciso di chiudere la strada agrosilvopastorale che raggiunge la località, lo stesso provvedimento è stato preso anche per Rasica. Le due strade non rientrano nell’appalto del servizio sgombero neve e per questo l’amministrazione ha deciso di interdire la circolazione ai veicoli, almeno finché le condizioni meteo non miglioreranno. Il divieto vale per tutti gli utenti tranne per i titolari delle attività commerciali presenti in valle che potranno spostarsi con quadricicli e quad purché muniti di pass e in assenza di neve o ghiaccio sul fondo stradale. Proprio a causa della presenza di ghiaccio lungo i sentieri che salgono fino a Riserva è stata emessa un’ordinanza provinciale di chiusura al traffico veicolare e pedonale della Sp9 nel tratto stradale compreso tra Bregolana sino al termine della strada in località Bagni di Masino, per pericolo valanghe.