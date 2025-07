Lancia bottiglie di vetro contro i bambini e li insulta, poi picchia un passante: paura ai giardini a lago

Como, 4 luglio 2025 – Grida, insulti e lanci di bottiglie di vetro contro i bambini che si trovavano al Tempio Voltiano, e l’aggressione a un passante. La Squadra Volante di Como, è intervenuta ieri verso le 13 sul Lungolago Trento, dove era stata segnalata un’aggressione. Qui hanno trovato un uomo di 33 anni di Fino Mornasco, che ha raccontato di essere stato appena aggredito, mostrando segni e graffi al volto e sulle braccia, e indicando il suo aggressore, che si trovava poco distante, ed è stato poi identificato, come un palermitano di 41 anni, senza fissa dimora. Il ferito è stato nel frattempo portato all’ospedale Valduce, medicato dimesso con una prognosi di tre giorni per trauma facciale, e l’aggressore accompagnato in Questura.

Ma nel frattempo si sono avvicinate alla pattuglia due insegnanti che accompagnavano una scolaresca: agli agenti hanno raccontato che poco prima, vicino al Tempio Voltiano, lo stesso uomo le aveva pesantemente insultate lanciando delle bottiglie di vetro contro i bambini che stavano giocando, spaventandoli. Una volta in Questura, dopo aver raccolto le denunce, il quarantunenne è stato denunciato per minaccia, lancio pericoloso di oggetti e lesioni, e poi sanzionato amministrativamente anche con un Dacur. Oltre ai provvedimenti penali, la Divisione Anticrimine ha redatto e poi sottoposto al Questore di Como Marco Calì, il provvedimento amministrativo del Daspo Urbano per l’uomo, al quale sarà vietato frequentare zone e locali di un vasto perimetro della città.