Como, assistenza alla popolazione ed emergenze climatiche: firmato l'accordo

Como, 4 luglio 2025 – Un protocollo d’intesa tra la Protezione Civile di Como e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per rafforzare la collaborazione nell’ambito della gestione delle emergenze e l’assistenza alla popolazione e delle attività di protezione civile.

E’ stato sottoscritto oggi, nella sede della Provincia di Como, siglato dal Presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca e dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Antonio Pugliano, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e la prontezza degli interventi sul territorio. Presente al momento della firma anche il prefetto di Como, Corrado Conforto Galli. In particolare, il protocollo prevede lo sviluppo di modalità di cooperazione operativa e logistica, con attività congiunte di formazione, esercitazione, pianificazione e supporto tecnico, in particolare nei casi di grandi calamità, eventi meteo estremi, emergenze ambientali e operazioni complesse di soccorso.

Tra i principali ambiti di collaborazione sono infatti previsti lo sviluppo delle attività di formazione e addestramento, lo sviluppo e condivisione di procedure operative e modelli di intervento, l’impiego coordinato di mezzi e attrezzature, l’organizzazione di esercitazioni congiunte su scenari di rischio, la sperimentazione di nuove tecnologie per il monitoraggio e la comunicazione in emergenza e la collaborazione nella messa in sicurezza dei beni culturali in caso di eventi critici. Il protocollo ha una durata di cinque anni, e “rappresenta un passo concreto verso un sistema integrato di protezione civile a livello provinciale, nel quale ogni soggetto istituzionale possa contribuire con competenze e risorse alla tutela delle comunità locali”.

Inoltre, “questo accordo – dichiara il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – è il frutto di una visione condivisa che mette al centro la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del territorio”. Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como, Antonio Pugliano, aggiunge che “il protocollo sottoscritto oggi consolida l’attività di collaborazione e coordinamento già in atto da tempo con la Protezione Civile Provinciale, e irrobustisce il sistema di risposta agli eventi di emergenza collegati al cambiamento climatico che si manifestano ormai, anche sul territorio comasco con sempre maggiore frequenza ed intensità”. I

nfine il prefetto, Corrado Conforto Galli, esprime grande soddisfazione: “Oggi più che mai – dice - in un contesto climatico che ci porterà a dover affrontare nuovi e più complessi scenari rispetto al passato per quanto riguarda i rischi naturali e in una realtà territoriale dove il rischio antropico, da sempre, rende necessaria un’adeguata capacità di risposta, queste forme di collaborazione consentono una concreta evoluzione operativa”.