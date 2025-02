Navigazione Laghi. Si reclutano altri marinai

C’è tempo fino al prossimo 7 febbraio per candidarsi come marinaio per lavorare su una delle navi della flotta di Navigazione Laghi sul Lario. Il bando, pubblicato dall’ente che appartiene al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, richiede come requisito indispensabile il possesso del libretto di navigazione per il personale navigante in acque interne di 1^ categoria in corso di validità, documento necessario per essere imbarcati. Il libretto di navigazione si acquisisce presso gli uffici della motorizzazione civile ove è presente un ufficio della Navigazione interna. Se non già disponibile, il libretto potrà essere acquisito entro la data della eventuale assunzione. Si tratta di un’interessante opportunità per tanti giovani che potranno entrare in servizio a partire dalla prossima stagione turistica ormai alle porte. Il lago di Como da anni è la superstar tra i bacini lombardi, nel 2023 ha superato i 6 milioni di passeggeri, doppiando Garda e Maggiore e ormai per volume di vendite costituisce da solo il 50% il volume di biglietti venduti annualmente da Navigazione Laghi. Non è un caso che l’ente governativo abbia deciso di implementare il servizio proprio sul Lario in vista della ripresa della stagione turistica, sia in termini di flotta con l’entrata in servizio di nuovi battelli.