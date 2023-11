Como, lago esondato: il livello dell’acqua continua a salire

Como, 1 novembre 2023 - Continua a salire il livello del lago di Como, aumentato nel corso della notte per l’afflusso straordinario di acqua da parte di fiumi e torrenti del bacino imbrifero Comasco, Lecchese e della Valtellinta. Questa mattinata alle 7.30 il livello del Lario all’idrometro di piazza Cavour misurava 144,6 centimetri sopra lo zero idrometrico, 25 centimetri sopra la soglia di esondazione, ma alle 9 era cresciuto di un altro centimetro.

Il tasso di riempimento del lago è arrivato al 108.8%, la buona notizia è che lentamente la percentuale dell’acqua in afflusso sta scendendo, ora ne entrano 680 metri cubi a secondo e ne escono, attraverso le chiuse di Olginate, 586 metri cubi.

“Nonostante il grande lavoro dei volontari portato avanti durante la notte, al momento non ci sono ancora le condizioni per la riapertura in sicurezza del lungolago - spiega il Comune in un comunicato diffuso in mattinata per giustificare la chiusura della strada - Resta il passaggio in ZTL e le corsie preferenziali (via Nazario Saurio viale Battisti via Milano.

A presidio di piazza Matteotti e del percorso in ZTL resteranno gli agenti della Polizia locale, così come avvenuto anche questa notte. Una ulteriore valutazione verrà fatta verso mezzogiorno”.