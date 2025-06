Raffica di violazione sulla Regina

Raffica di violazioni sulla Statale Regina nel fine settimana. I posti di controllo di Polizia Stradale del Distaccamento di Tremezzina, e delle pattuglia della Questura di Como, si sono concentrati nel tratto tra Cernobbio e Laglio, dove è più frequente la possibilità di condotte inadeguate e superamento dei limiti di velocità da parte di motociclisti e automobilisti.

Sono stati sanzionati i conducenti di 6 moto per la mancata revisione, 3 motociclisti per sorpasso in tratti stradali in cui non era permesso, uno per la mancanza dell’assicurazione, uno per eccesso di velocità, 3 per targa posizionata in modo non leggibile e uno segnalato in Prefettura per la mancata ottemperanza all’alt, con decurtazione di 5 punti. In totale sono stati decurtati 24 punti dalle patenti.

Sono inoltre stati sanzionati 7 contravventori dell’ordinanza di Anas, e rilevate 28 infrazioni. Pa.Pi.