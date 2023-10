Esonda il lago di Como, interviene la protezione civile: barriere mobili su Lungo Lario Trento e Trieste

Como, 31 ottobre 2023 - Le forti piogge che in maniera incensante da ieri pomeriggio si sono abbattute sulla provincia di Como, unite al maltempo che ha investito la Valtellina hanno fatto aumentare a dismisura la portata di fiumi e torrenti con il risultato che il Lario è esondato in piazza Cavour.

Nel corso della notte il suo livello è aumentato di 20 centimetri, raggiungendo la quota di 120,3 centimetri oltre lo zero idrometrico anche se il suo livello è in aumento visto che l’afflusso è pari a 1.690 metri cubi al secondo e il deflusso è di “soli” 501 metri cubi al secondo. Con la quantità di acqua in entrata tre volte superiore a quello in uscita il livello del lago è destinato ad aumentare ancora di diversi centimetri nell’arco della giornata. I volontari della Protezione civile di Como hanno già montato le barriere mobili su Lungo Lario Trento e Trieste davanti a piazza Cavour, e questo ha comportato un restringimento di carreggiata. La strada è al momento percorribile, anche se rallentamenti saranno inevitabili. Verrà posizionata anche la grossa idrovora della Colonna Mobile Provinciale di Protezione Civile in piazza Cavour per cercare di controllare il livello dela falda acquifera. Il Comune chiede ai cittadini la massima collaborazione: “Non avvicinatevi troppo alle aree allagate e non ostacolate il lavoro dei volontari - si legge in un comunicato diffuso in mattinata - Seguite gli eventuali percorsi pedonali obbligati e indossate calzature idonee”.