Controlli della polizia locale di Como per il contrasto all’abusivismo. Domenica le pattuglie si sono concentrate nell’area del lungolago e di piazza Cavour, dove è stato sequestrato un centinaio di cappelli destinati alla vendita abusiva. In due altri controlli, alla biblioteca comunale e in piazza Verdi, sono state multate due persone per accattonaggio molesto.