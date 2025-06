Violenze in casa. Una denuncia ogni giorno

Una media di uno al giorno. Sono i provvedimenti di forze di polizia e autorità giudiziaria, emessi nell’ultima settimana, per condotte aggressive nei confronti di familiari, tra denunce, allontanamenti e divieti di avvicinamento. Tra questi, a Pianello del Lario i carabinieri hanno denunciato un uomo di 56 anni per maltrattamenti nei confronti della moglie: aggressioni che sarebbero avvenute negli ultimi cinque anni, riferite dalla donna solo ora. Finita in ospedale per un malore in conseguenza dell’ennesimo maltrattamento, ha formalizzato la querela nei confronti del marito e lasciato la casa coniugale trovando una diversa sistemazione. A Maslianico i carabinieri sono intervenuti nell’abitazione di un uomo di 45 anni, denunciato per aver picchiato la madre causandole lesioni che hanno richiesto cure mediche, e obbligato il padre ad accompagnarlo a uno sportello bancomat per prelevare e consegnargli 100 euro. Nel giro di poche ore, è stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare, emesso dalla Procura di Como.

A Bellagio ancora una denuncia a piede libero nei confronti di un uomo di 58 anni, accusato di aver sottoposto e violenze fisiche e psicologiche la compagna convivente, che ha chiesto aiuto ai carabinieri. A Cantù, sempre i carabinieri, hanno eseguito un provvedimento di allontanamento da casa e di divieto di avvicinamento alla persone offesa, nei confronti di un quarantenne, accusato di maltrattamenti e violenze nei confronti della moglie - che lo ha denunciato - e delle due figlie adolescenti. Infine a Figino Serenza, è stato arrestato un operaio di 23 anni, che ha violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna, che gli era stato imposto a fine maggio.

Paola Pioppi