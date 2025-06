Pistola abbandonata in strada a Lipomo, il mistero dell’arma: usata per un reato?

Lipomo – A ritrovarla, gettata a terra lungo la strada a Lipomo, sul marciapiede in via per Montorfano, è stata una donna che inizialmente l’aveva scambiata per un’arma giocattolo, e solo successivamente si è accorta che si poteva trattare di una pistola vera, decidendo quindi di avvisare i carabinieri di Albate, a cui l’ha consegnata: una pistola a tamburo Smith & Wesson calibro 31, che non è risultata censita in banca dati, e quindi non riconducibile ad alcun proprietario.

I militari l’hanno presa in carico, e ora dovranno ora cercare di risalire a chi abbia potuto abbandonare l’arma per strada, che non appare in buonissime condizioni, e capire se sia in qualche modo legata a un accadimento avvenuto in zona per poi essere abbandonata, o se semplicemente provenga dalla collezione privata di qualcuno che comunque non ne aveva mai denunciato il possesso.

Rimane comunque l’anomalia dell’abbandono con quelle modalità, anziché nasconderla facilmente tra i rifiuti o in acqua. Già nel mese di maggio erano stati segnalati ai carabinieri i ritrovamenti di altre due armi da fuoco, in un caso in una abitazione in ristrutturazione a Zelbio, e la seconda a Erba tra i rifiuti, notata da un addetto alla raccolta di rifiuti.