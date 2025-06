Il lago di Como costa caro: eccesso di velocità e sorpassi, raffica di multe ai turisti al volante del fine settimana

Laglio (Como), 16 giugno 2025 – Motociclisti e automobilisti in transito sulla statale Regina, controllati e multati nel fine settimana, durante i posti di controllo di Polizia Stradale del distaccamento di Tremezzina, e delle pattuglia della Questura di Como, che si sono concentrati nel tratto tra Cernobbio e Laglio, anche con telelaser, dove è più frequente la possibilità di condotte inadeguate e superamento dei limiti di velocità.

La statale Regina è fra le strade più paesaggistiche e pittoresche della Lombardia, ma subisce anche i contraccolpi del traffico spesso congestionato

Sorpassi azzardati

Complessivamente sono stati sanzionati i conducenti di 6 moto per la mancata revisione periodica, tre motociclisti per sorpasso in tratti stradali in cui non era permesso, uno per la mancanza dell'assicurazione obbligatoria, uno per eccesso di velocità in relazione alle condizioni del traffico, tre per targa posizionata in modo non leggibile e uno segnalato in Prefettura per la mancata ottemperanza all’alt della pattuglia, con decurtazione di 5 punti dalla patente.

La mannaia sui punti

In totale sono stati decurtati 24 punti dalle patenti di guida. Sono inoltre stati sanzionati 7 contravventori dell’ordinanza di Anas che limita il transito di mezzi pesanti durante la stagione estiva, e rilevate complessivamente 28 infrazioni a carico di automobilisti per varie infrazioni, con 42 punti patente decurtati. Inoltre sono state ritirate tre patenti e sequestrato amministrativamente un veicolo.