Maltempo Como, albero finisce su auto di passaggio: conducente salvo per miracolo

Cassina Rizzardi (Como), 31 ottobre 2023 - Il maltempo sta flagellando anche la provincia di Como, questa mattinata alle 6.45 a Cassina Rizzardi in via Risorgimento una pianta schiantata dal vento è finita sopra un’auto che stava passando. Miracolosamente illeso il conducente, ma si sono formate lunghe code finché, grazie all’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Como e dei carabinieri di Mozzate la strada non è stata rimessa in sicurezza.

Sono oltre cinquanta gli interventi di soccorso tecnico urgente prevalentemente per danni d'acqua e tagli di pianta nei Comuni del Canturino che è stata una delle più colpite dal maltempo.

La pioggia non si ferma neanche su Milano: le precipitazioni iniziate già ieri e diventate più intense nella notte hanno portato, intorno alle 6, a far esondare il fiume Seveso, mentre il Lambro resta sorvegliato speciale. Se il cielo non promette nulla di buono, i sottopassi in zona Niguarda risultano inagibili e anche la circolazione stradale è resa più difficile da diverse strade allagate. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco, ma oltre ai disagi non si registrano situazioni di imminente pericolo.