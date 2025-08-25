Como, ruba in un negozio e viene arrestato dai poliziotti in servizio allo stadio

Como, 25 agosto 2025 – Aveva rubato degli abiti in un negozio, ma nella fuga è stato bloccato dai poliziotti in servizio allo stadio.

E' accaduto ieri – domenica 24 agosto – a Como a un 25enne di nazionalità marocchina, che è stato arrestato per furto aggravato. Poco prima delle 18, la centrale operativa della Questura ha ricevuto la chiamata della dipendente di un negozio di abbigliamento che segnalava il furto di merce avvenuto ad opera di un ragazzo e spiegava che lo stava inseguendo a piedi in viale Recchi. Una volante è stata quindi inviata sul posto, ma una volta arrivata il giovane era già stato bloccato dai poliziotti presenti in zona per il servizio di ordine pubblico effettuato per la partita tra Como e Lazio.

Gli agenti hanno preso in consegna il 25enne, recuperando dal suo zaino un paio di pantaloni e una giacca, entrambi riconosciuti dalla commessa come la merce sottratta poco prima e di un valore pari a 144 euro. Accompagnato in Questura, sul suo conto è emerso che è irregolare sul territorio nazionale, con una serie di precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione e svariati fogli di via collezionati in vari comuni della Romagna. Per lui è scattato l'arresto.