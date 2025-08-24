Incidente a Valmadrera, auto sbanda e si cappotta: un giovane incastrato tra le lamiere, un altro recuperato nel lago

Valmadrera (Lecco), 24 agosto 2025 – L'auto che si imbarda, poi sbanda e si cappotta. A bordo due giovani di 21 e 22 anni. Il parapetto in cemento e sassi per fortuna blocca la macchina e impedisce che precipiti di sotto, nel lago. Uno dei due ragazzi resta imprigionato tra le lamiere, l'altro scappa a piedi, giù per il sentiero, fino al lago, entra in acqua e si aggrappa ad un palo.

L'incidente è successo nella notte a Valmadrera, intorno alle 4, lungo la Lecco – Bellagio, la provinciale Lariana, nel tratto tra Parè di Valmadrera e Malgrate. Il conducente di un suv che correva veloce e che probabilmente era ubriaco, ha perso il controllo del mezzo che si è cappottato. A bordo appunto, oltre al guidatore, anche un amico. I due sono stati soccorsi dai sanitari dell'automedica di Areu con i volontari della Croce rossa di Lecco.

Sul posto pure i vigili del fuoco che hanno dovuto utilizzare divaricatori e cesoie pneumatiche per liberare uno dei due ventenni bloccato nell'abitacolo e mettere in sicurezza il mezzo.

L'altro ventenne è stato invece ritrovato in acqua, a pochi metri dalla riva. Sembra che dopo l'incidente sia riuscito ad abbandonare l'auto da solo, abbia scavalcato il parapetto che delimita la strada e si sia avventurato giù per il sentiero che scende verso il lago. Probabilmente voleva scappare, perché ubriaco o forse semplicemente perché sotto shock. Per recuperarlo e soccorrerlo sono dovuti salpare i vigili del fuoco della squadra nautica a bordo del loro battello pneumatico: lo hanno trovato aggrappato ad un palo bagnato fradicio e infreddolito. I due, dopo essere stati stabilizzati, sono stati trasferiti d'urgenza in ambulanza in ospedale a Lecco.