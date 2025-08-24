Giovane accoltellato a Cantù e trovato sanguinante dai carabinieri: è il secondo in poche ore

Cantù – Ennesima aggressione all’arma bianca a Cantù, in provincia di Como. Sabato sera intorno alle 21.45 un giovane di origini marocchine di 23 anni è stato accoltellato in via Carcano da un aggressore al momento ignoto. Il ventitreenne è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri di Fino Mornasco coperto di sangue e soccorso dai militari, che hanno chiamato il personale sanitario.

Sul luogo sono arrivati i mezzi dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza e trasportato la vittima in codice giallo all’ospedale Sant’Anna. Attualmente è ricoverato: la ferita è piuttosto seria ma il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Questo è il secondo evento violento avvenuto in città nell’arco di poche ore. Venerdì sera, infatti, un tunisino era stato aggredito con alcuni pezzi di vetro da un altro straniero in via Castello. I carabinieri erano intervenuti non appena contattati, ma non sono riusciti a rintracciare l’accoltellatore.