Cronaca
CronacaGrave incidente a Colico tra due auto: ferite anche due sorelline di 1 e 4 anni
27 ago 2025
DANIELE DE SALVO
Cronaca
  4. Grave incidente a Colico tra due auto: ferite anche due sorelline di 1 e 4 anni

In seguito allo scontro, una delle due auto si è cappottata. A bordo dei due mezzi viaggiavano sei persone, quattro giovani e le due bambine

L'incidente a Colico

L'incidente a Colico

Colico (Lecco) – Incidente a Colico sulla Provinciale 72. Tra i feriti ci sono anche due bambine piccole, che sono due sorelline di 1 e 4 anni. L'incidente è successo nel tratto di via Nazionale Nord, dove si son o scontrare un suv Mazda e una vecchia Volkwagen Polo. In seguito all'impatto, il suv si è ribaltato. A bordo dei due mezzi c'erano sei persone: due giovani di 20 e 25 anni, una coppia di 30enne e appunto le due bambine.

I soccorsi

Sono stati tutti soccorsi dai sanitari dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, arrivati con l'eliambulanza sia di Bergamo sia di Sondrio e con l'autoinfermieristica. In posto poi i volontari della Croce rossa di Colico e di Morbegno e i vigili del fuoco. La provinciale è stata temporaneamente chiusa per consentire ai soccorritori di intervenire in sicurezza. Non risultano feriti gravi, nemmeno le due bimbe, nonostante l'attivazione dei soccorritori in codice rosso, vista la dinamica dello scontro. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di valutazione. 

