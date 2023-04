Gera Lario, brucia un casolare: paura tra turisti e residenti sul lago di Como

Gera Lario (Como), 9 aprile 2023 - Allarme all'ora di pranzo in Altolago dove una grossa nube di fumo e le fiamme provocate dall'incendio di un capanno hanno scatenato l'allarme da parte dei residenti e i turisti che temevano il propagarsi del rogo. In pochi minuti il centralino della centrale dei vigili del fuoco di via Valleggio a Como è stato tempestato di telefonate e sul posto sono stati inviati i volontari del distaccamento di Dongo.

Due squadre si sono dirette in via Montemezzo a Gera Lario dove c'è voluta più di un'ora per spegnere il rogo che ha completamente distrutto un casolare. Ancora da stabilire le cause del rogo, per fortuna non si segnalano feriti o intossicati.

Sono giorni di grande apprensione, gli ultimi, sul fronte incendi visto il forte vento che rischia di alimentare le fiamme. La scorsa settimana nel Parco delle Groane, tra le province di Milano, Monza e Varese, si è sviluppato uno spaventoso rogo notturno che i pompieri hanno faticato a domare. Diversi focolai si sono riaccesi anche quando le fiamme sembravano definitivamente spente. Venerdì, infatti, sono stati segnalate nuovi principi di incendio. Prima ancora era stata la Valtravaglia, in provincia di Varese, a essere minacciata dalle fiamme e dal vento: in totale, nella zona di Montegrino, sono andati bruciati 40 ettari di terreno.