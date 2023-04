Incendio di Pasqua a Sant’Angelo Lodigiano: rogo sul balcone, brucia un tavolino

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 9 aprile 2023 – La festa di Pasqua finisce con un incendio, per fortuna nessun ferito. Disavventura per alcuni inquilini dei palazzi del quartiere Gescal di Sant'Angelo Lodigiano. Nel pomeriggio di Pasqua i residenti di un appartamento hanno ricevuto l'aiuto del 115 per un incendio scoppiato sul loro balcone.

Alla chiamata hanno risposto squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi e del distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano, che sono intervenute con due autopompe serbatoio e una autoscala. L'allarme è scattato nel Comune di Sant'Angelo Lodigiano in via Polli e Daccó.

I problemi ci sono stati per un appartamento al quarto piano. Una volta in posto, i pompieri hanno constatato che bruciava un tavolino posto sul balcone. Spenta la combustione, tutto si è risolto. L'arrivo dei mezzi di soccorso ha attirato l'attenzione di diverse persone. Sul posto sono quindi anche arrivate le forze dell'ordine per monitorare la situazione. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.