Incendio a Montegrino Valtravaglia: il fuoco dà una tregua. Distrutti 40 ettari di verde

Il lunghissimo fronte delle fiamme

Montegrino Valtravaglia (Varese) – Ieri nel primo pomeriggio la comunicazione da parte del comando provinciale di Varese dei Vigili del fuoco attesa e sperata: alle 14 l’incendio divampato nel Luinese nei boschi di Montegrino Valtravaglia il giorno prima era domato, nessun fronte di fiamma risultava attivo. La tregua concessa dal vento è durata poche ore, alle 17 le raffiche sono tornate a soffiare favorendo la ripresa dei focolai, quindi subito in volo i mezzi aerei per spegnerli. È pesante il bilancio: ben 40 ettari in fumo, ma evitati danni alle abitazioni. Sono state operazioni lunghe complesse in una zona impervia, cominciate nel pomeriggio di lunedì quando alle 16,30 è stato lanciato l’allarme, una situazione che si è presentata particolarmente difficile a causa delle forti raffiche di vento che favorivano le fiamme. Impegnati nel primo intervento quindici vigili del fuoco con sei automezzi e 30 volontari dell’ Aib (anti-incendio boschivo) con dieci mezzi, successivamente ha operato un Canadair che effettuava 11 lanci con schiuma ritardante prima di sospendere l’intervento al tramonto. Solo nella serata di ieri la situazione è tornata sotto controllo. Oggi continuerà il monitoraggio anche con l’utilizzo di droni. Gli operatori hanno lavorato senza sosta: fondamentale proteggere le abitazioni,...