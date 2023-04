Ancora fuoco al Parco delle Groane: l’incendio riprende in quattro punti

Cesate (Milano) - Sono ripresi in quattro punti i roghi che da lunedì sera interessano il Parco delle Groane, in vasto polmone verde che si estende tra le provincie di Milano e Monza Brianza.

Giovedì sera le fiamme hanno interessato la zona di Cesate nelle vicinanze della 12esima strada e nonostante l'intervento dei vigili del fuoco hanno bruciato quasi un ettaro di bosco. Poco distante è stata interessata anche la pineta, area considerata sito di Interesse Comunitario. Gli altri due fronti del fuoco sono a Barlassina e Limbiate dove stanno bruciando sterpaglie e sottobosco. Sul posto autobotti dei vigili del fuoco di Milano, Saronno, Legnano e Rho, che insieme agli uomini del Nucleo Antincendio Boschivo del Parco lavorano per spegnere fiamme e focolai, ma anche per bonifica l'area dai focolai. Il lavoro continuerà anche nei prossimi giorni.

Questi roghi sono la 'coda' del maxi incendio divampato lunedì sera che ha visto impegnati più di 25 mezzi e decine di pompieri e che ha già bruciato sei ettari di Parco. L'incendio di questi giorni ha ricordato a tutti la fragilità del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, in particolare in queste lunghe settimane di clima secco e di vento. L'Ente Parco invita tutti al buonsenso, alla cautela e al rispetto delle regole da parte di chi, come da tradizione, sta pensando ad un pic-nic nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

"Come ogni anno sono arrivate richieste di informazioni circa la possibilità di fare picnic e accendere griglie all’interno del Parco delle Groane - fanno sapere -. La prima indicazione da dare riguarda le condizioni meteo, climatiche e le emergenze incendi in corso. Nei primi tre mesi dell’anno sono già bruciati 15 ettari di prati e boschi, lo scorso anno in 12 mesi gli incendi avevano intaccato 30 ettari di Parco. Questi numeri che impongono oggi più che mai il rispetto del regolamento per le attività di tempo libero e per l’accesso del Parco Groane che potete consultare in toto sul sito (parcogroane.it) nella sezione Regole Piani. All’interno della nostra area protetta vi sono apposite aree attrezzate per il pic-nic (per individuarle basta scaricate la cartina, sempre dal sito, nella sezione Mappa oppure si può passare a ritirarla gratuitamente nella sede del parco). Il Parco non gestisce alcuna prenotazione per le aree. L’eventuale barbecue (sono assolutamente vietati i fuochi a terra) va portato da casa. Ci si deve munire di una tanica d’acqua per spegnere le braci, evitare in ogni modo di posizionarsi sotto le fronde degli alberi e bisogna lasciare perfettamente pulita l’area dopo il pic-nic".