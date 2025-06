L’Eufemino alla memoria dell’ex sindaca

In poche settimane sono state raccolte quasi mille firme per chiedere all’amministrazione comunale di riconoscere a Marcella Tili l’Eufemino alla memoria. Una straordinaria dimostrazione di stima e di affetto quella degli erbesi, che hanno aderito con entusiasmo alla raccolta di firme promossa dai consiglieri Luisella Ciceri, Claudio Ghislanzoni e dall’assessore Paolo Farano di Fratelli d’Italia. Oltre a 572 erbesi, hanno partecipato all’iniziativa anche 350 cittadini dei Comuni del circondario. Marcella Tili, scomparsa lo scorso 14 aprile, è stata sindaco di Erba dal 2007 al 2017, ma il suo impegno per la città è molto più radicato, per anni infatti ha rappresentato Forza Italia in consiglio comunale per non parlare del suo impegno personale nelle attività filantropiche che ha sempre portato avanti in silenzio, trasformando la sua farmacia in piazza Vittorio Veneto in un punto di riferimento per tante persone in difficoltà.

"Marcella Tili ha dato lustro a Erba nei suoi anni da sindaco – si legge nella richiesta che adesso dovrà essere valutata dal sindaco Mauro Caprani – in particolare, la riqualificazione e il rilancio del teatro Licinium, diventato un punto di riferimento per la stagione culturale estiva e la riorganizzazione di eventi teatrali, letterari e musicali della provincia di Como e di quella di Lecco, ma anche dell’alta Lombardia. Oltre all’attività teatrale si è accompagnato l’avvio della realizzazione del museo dedicato allo scenografo di fama mondiale Ezio Frigerio e, dal punto di vista sportivo, della realizzazione del nuovo centro sportivo Lambrone dotato di piscine coperte e scoperte e di una vasta area wellness".

Ro.C.