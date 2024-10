La fuga dell’evaso termina alla stazione di Chiasso

Como, 12 ottobre 2024 – Avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso dai finanzieri in servizio alla stazione ferroviaria internazionale di Chiasso, mentre aspettava il treno. I finanzieri si sono insospettiti dal fatto che l’uomo, 39 anni, residente a Como, non aveva bagagli ed era nervoso.

Un controllo nella banca dati ha mostrato che il 39enne era evaso dalla sua abitazione, dove era agli arresti domiciliari per rapina e lesioni personali. Arrestato e giudicato per direttissima, ha patteggiato otto mesi di reclusione per evasione e gli è stato nuovamente applicato il provvedimento restrittivo dei domiciliari