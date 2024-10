Natale Bonacina muore a 73 anni precipitando da un sentiero a Valsolda

Valsolda (Como) – È scivolato mentre stava camminando lungo un sentiero impervio, alla ricerca di funghi. Quando è stato individuato dai soccorritori, nel primissimo pomeriggio di ieri, Natale Bonacina, 73 anni di Valsolda, era già senza vita, quasi certamente morto sul colpo. L’allarme alla centrale operativa è arrivato verso mezzogiorno, e subito è stato predisposto il protocollo previsto per la ricerca di persone scomparse.

Le ricerche si sono concentrate in località Santa Margherita, dove il pensionato si era diretto alla ricerca di funghi, in una zona che conosceva. In campo, sono state messe le squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino, intervenuto con gli uomini della Stazione Lario Occidentale-Ceresio della XIX Delegazione Lariana. Inoltre è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Milano di Areu.

Tutti concentrati nella zona in cui, fin dall’inizio, si era ipotizzato che potesse essere caduto. In breve tempo, Bonacina è stato individuato, caduto lungo una riva su cui si affaccia una tratto impervio del sentiero che stava percorrendo. Il medico del 118 ha constatato il decesso, e sono iniziate le operazioni di recupero del corpo, per riportarlo sul sentiero e garantire il successivo trasporto fino in paese. Qui è stato formalmente identificato dai carabinieri della stazione di Porlezza. Gli accertamenti ulteriori svolti sul posto, hanno consentito di stabilire che si è trattato di un incidente, una caduta accidentale avvenuta quasi certamente a causa del terreno scivoloso: una volta perso l’equilibrio e finito nel dirupo, Bonacina non ha avuto la possibilità i mettersi in salvo. Su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, la salma è stata subito lasciata a disposizione dei familiari per procedere con i funerali, senza necessità di ulteriori esami.