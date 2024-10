Cocaina nei Key lock box: arrestato l’insospettabile spacciatore

Como, 10 ottobre 2024 – La Polizia di Stato ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un insospettabile domenicano di 37 anni, regolare sul territorio, residente a Como.

Parte della cocaina pura scoperta dagli agenti

I sospetti

Gli agenti si sono messi sulle tracce del 37enne domenicano, sospettando che avesse messo in pratica un fiorente smercio di cocaina. Infatti, gli investigatori della Mobile avevano da tempo notato l’uomo disseminare in giro per la città alcuni lucchetti contenitori a combinazione, ipotizzando appunto che i Key Lock Box servissero in a contenere prima la droga e successivamente il corrispettivo in denaro.

Il blitz

Dopo qualche servizio dedicato gli agenti hanno avuto conferma del metodo utilizzato, rafforzando i forti indizi dello spaccio. Ieri pomeriggio, il 37enne domenicano è stato controllato mentre con circospezione usciva dalla sua abitazione e dall’ispezione i poliziotti hanno trovato nelle sue tasche 20 dosi confezionate di cocaina.

Il laboratorio

Dalla strada dove è avvenuto il controllo, gli agenti si sono spostati nell’abitazione dell’uomo, dove hanno proseguito con un’ulteriore perquisizione, rinvenendo nella cantina pertinente all’appartamento un vero e proprio laboratorio artigianale di confezionamento della droga, composto da attrezzatura per pesare le sostanze e confezionare le dosi.

Durante la perquisizione sono stati scoperti 45 grammi di cocaina e 2 grammi e mezzo di marijuana. Portato in Questura il 37enne è stato identificato ed arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Avvertito dell’arresto, il P.M. di turno ha disposto che l’uomo venisse associato alla Casa Circondariale di Como.