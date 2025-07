“I funghi allucinogeni? Per farmi coraggio prima dei lanci con il parapendio”. La droga scoperta durante un controllo in dogana

Como, 1 luglio 2025 – Nascosti nell’attrezzatura per parapendio, c’erano cinque funghi allucinogeni, da utilizzare per farsi coraggio prima del lancio.

Sono stati trovati dai finanzieri del Gruppo Ponte Chiasso, durante un controllo al valico, i servizi chiamati “attività di vigilanza dinamica”, che hanno l’obiettivo di individuare traffici o condotte illecite, che avvengono lungo la fascia di confine anche al di fuori degli spazi doganali.

I militari hanno così sottoposto a controllo il conducente di un’auto in entrata in Italia, un cittadino cileno di 32 anni. Grazie all’intervento dell'unità cinofila, hanno trovato, all'interno di un bagaglio, e precisamente nell’attrezzatura per parapendio, cinque funghi allucinogeni che sono classificati come droghe psichedeliche. Nello specifico “tartufi magici” contenenti xilocibina. A detta del trentaduenne, la sostanza sarebbe stata assunta nelle fasi precedenti il lancio.

I finanzieri, a seguito di narcotest, hanno accertato che la sostanza contiene il principio chimico dell’Lsd, ovvero la dietilamide dell'acido lisergico, per la quale è prevista la segnalazione al competente Prefetto di Como, in quanto consumatore di stupefacenti.