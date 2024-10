Como, lo scooter rubato è ritrovato grazie all’app

Como, 12 ottobre 2024 - Giornate di controlli e pattugliamenti in città e nell’hinterland. Le volanti della questura di Como, nel quadro della costante intensificazione, sono state dislocate nei diversi punti strategici della città realizzando nelle ultime 24 ore i seguenti risultati: 74 chiamate di emergenza giunte alla Centrale Operativa della Questura di Como per le quali sono poi stati eseguiti 20 interventi di soccorso pubblico, 18 i posti di controllo organizzati in città e nelle arterie in entrata e uscita della prima periferia, 130 le autovetture controllate e 204 le persone identificate, 5 le contravvenzioni elevate al Codice della Strada.

Nel corso del servizio gli agenti si sono imbattuti in un motociclo rubato abbandonato in una strada secondaria di Lipomo. Proprio grazie all’applicazione web You Pol che, va ricordato, garantisce anche l’anonimato di chi effettua la segnalazione.

Lo scooter era stato rubato e denunciato qualche giorno prima, in zona via Bellinzona, a Ponte Chiasso. Una volta individuato il mezzo, gli agenti hanno rintracciato il proprietario al quale hanno immediatamente restituito lo scooter. Proseguiranno anche nelle prossime settimane e senza sosta, i controlli su strada e tutte le altre attività di prevenzione messe in campo dalla Polizia di Stato, propedeutiche a garantire legalità e sicurezza.