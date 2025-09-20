Elicottero e posti di blocco. Controlli nelle aree sensibili

Un servizio straordinario di controllo del territorio “Alto Impatto“, coordinato dalla Prefettura di Como, si è svolto in questi giorni a Porlezza, Gera Lario, Domaso, Menaggio, Cantù, Mariano Comense, Erba, Ronago e Ponte Chiasso. Hanno preso parte le pattuglie della Questura di Como, della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, Digos e Squadra Mobile, Polizia Ferroviaria, il Settore di Polizia di Frontiera di Como Ponte Chiasso, la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Como e la Sezione di Polizia Stradale di Como. Inoltre i Carabinieri, con un’unità cinofila e un’aliquota Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Sicilia, con l’elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio Al Serio, e la Guardia di Finanza con un’unità cinofila, nonché le Polizie Locali di Como, Erba e Cantù.

Sono state identificate 542 persone, molte con precedenti penali, e controllate 852 auto, alcune sanzionate. Inoltre il titolare di un negozio di riparazione e vendita di telefoni cellulari, di via Milano a Como, è stato denunciato per sostituzione di persona e falso, in quanto responsabile dell’attivazione di 65 utenze telefoniche a nome di oltre 15 ignare persone straniere.

Pa.Pi.