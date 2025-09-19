Cambio al vertice dei carabinieri. Alla guida il colonnello Falcone

"Sono entusiasta di questo incarico, e onorato che l’Arma me lo abbia affidato: questo è un territorio meraviglioso". Parole con le quali si è presentato ieri il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Como, colonnello Francesco Falcone, arrivato a Como da pochi giorni, in avvicendamento del colonnello Giuseppe Colizzi, che ha preso servizio a Genova. Originario di Roma, Falcone proviene da Messina, dove ha svolto per tre anni l’incarico di Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale. Dal 2014, aveva prestato servizio a Roma al Comando Generale dell’Arma, Ufficio Operazioni. "Sono consapevole – ha proseguito - della delicatezza del mio ruolo, entusiasmante ma che porta con sé una grande responsabilità che avverto, soprattutto verso la collettività". In questi primissimi giorni di insediamento, ha fatto le presentazioni istituzionali: "È importante lavorare in sinergia con le altre istituzioni, per raggiungere gli obiettivi e i risultati che si vogliono perseguire". Dopo aver frequentato il 180° corso dell’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, nell’organizzazione Territoriale dell’Arma, dal 2005 al 2006, Falcone ha svolto servizio a Torino, come comandante di Sezione al Nucleo Radiomobile, per poi ricoprire dal 2008 al 2014 gli incarichi di comando Compagnia a Montepulciano, in provincia di Siena, e a Catania. Ha avuto anche esperienze all’estero, in particolare in Bosnia-Erzegovina e in Afghanistan. "Rispetto ai miei precedenti incarichi qui trovo un territorio differente e con altre esigenze, ma sempre bisognoso di risposte tempestive". Pa.Pi.