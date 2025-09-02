Pusher fermato e denunciato al Parco Groane

Prima un pattugliamento nelle aree boschive di spaccio, dove hanno “stanato“ un pusher, per giunta già sottoposto a un provvedimento di espulsione. Poi un posto di blocco con 7 auto di servizio sulla provinciale, per un controllo a tappeto di tutti i veicoli in transito e le sanzioni alle violazioni del codice della strada. Due giornate di controlli straordinari sul territorio grazie alla collaborazione tra i comandi di polizia locale di Cogliate e Meda, all’interno del Progetto Parco Groane finanziato dalla Regione.

Per iniziativa del comando di Cogliate guidato da Emanuela Montolli, e con il supporto del comando di Meda guidato da Claudio Del Pero, venerdì pomeriggio il primo intervento nella zona dell’accesso al Parco delle Groane in via Montecatini: qui è stato bloccato un uomo trovato in possesso di materiale per lo spaccio, taglierini e telefoni cellulari. Si trattava di uno straniero irregolare già destinatario di un provvedimento di espulsione, che è stato denunciato per inottemperanza agli obblighi e sottoposto anche a sanzioni amministrative perché identificato, tramite drug test, come consumatore abituale di stupefacenti.

Ieri pomeriggio, invece, il servizio straordinario si è svolto sulle due strade provinciali che attraversano il paese, prima via Dante, poi via Piave. Ben 7 auto di servizio con lampeggianti accesi hanno creato un passaggio ristretto obbligato, all’interno del quale sono stati controllati tutti i veicoli in transito. In poco meno di un’ora sono stati elevati una decina di verbali per varie violazioni, dal mancato uso delle cinture di sicurezza alla mancata revisione del mezzo, fino a documenti dimenticati e targhe illeggibili.

Ga.Bass.