Controlli allo stadio. Finisce nei guai per il biglietto falso

Denunce a due persone, e una terza sanzionata, durante i controlli svolti in occasione della partita Como-Genoa, debutto di campionato di calcio, hanno portato a due denunce e una sanzione per detenzione di droga. Durante l’afflusso dei tifosi allo stadio, un genovese di 27 anni è stato trovato in possesso di un biglietto contraffatto: il tifoso aveva superato il prefiltraggio degli steward accedendo alla zona dei tornelli, ma al momento del controllo digitale è stato bloccato dal sistema che non ha riconosciuto il biglietto. I militari della Guardia di finanza, lo hanno identificato e denunciato per incauto acquisto, e a breve riceverà un Daspo. Fuori dallo stadio, in corrispondenza dalla curva Como 1907, un uomo di 32 anni è stato sorpreso mentre vendeva abusivamente liquori. I finanzieri lo hanno identificato e sanzionato amministrativamente per aver violato la legge regionale che tratta il commercio sulle aree pubbliche, e tutta la merce gli è stata sequestrata. Inoltre la Divisione Anticrimine della Questura ha consegnato al Questore una relazione, da cui è scaturito un foglio di via obbligatorio dalla città per una validità di un anno. Infine un tifoso del Genoa di 21 anni è stato trovato con mezzo grammo di hashish in tasca prima di accedere al settore ospiti dello stadio. Pa.Pi.