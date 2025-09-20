Piste poco ciclabili
Michele Mezzanzanica
Piste poco ciclabili
Como
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Stefano De Martino derubato Fedez-SinnerGiallo Maurizio RebuzziniSolange MarchignoliMeteoSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaControlli allo stadio. Finisce nei guai per il biglietto falso
20 set 2025
PAOLA PIOPPI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Como
  3. Cronaca
  4. Controlli allo stadio. Finisce nei guai per il biglietto falso

Controlli allo stadio. Finisce nei guai per il biglietto falso

Denunce a due persone, e una terza sanzionata, durante i controlli svolti in occasione della partita Como-Genoa, debutto di campionato...

Denunce a due persone, e una terza sanzionata, durante i controlli svolti in occasione della partita Como-Genoa, debutto di campionato...

Denunce a due persone, e una terza sanzionata, durante i controlli svolti in occasione della partita Como-Genoa, debutto di campionato...

Per approfondire:

Denunce a due persone, e una terza sanzionata, durante i controlli svolti in occasione della partita Como-Genoa, debutto di campionato di calcio, hanno portato a due denunce e una sanzione per detenzione di droga. Durante l’afflusso dei tifosi allo stadio, un genovese di 27 anni è stato trovato in possesso di un biglietto contraffatto: il tifoso aveva superato il prefiltraggio degli steward accedendo alla zona dei tornelli, ma al momento del controllo digitale è stato bloccato dal sistema che non ha riconosciuto il biglietto. I militari della Guardia di finanza, lo hanno identificato e denunciato per incauto acquisto, e a breve riceverà un Daspo. Fuori dallo stadio, in corrispondenza dalla curva Como 1907, un uomo di 32 anni è stato sorpreso mentre vendeva abusivamente liquori. I finanzieri lo hanno identificato e sanzionato amministrativamente per aver violato la legge regionale che tratta il commercio sulle aree pubbliche, e tutta la merce gli è stata sequestrata. Inoltre la Divisione Anticrimine della Questura ha consegnato al Questore una relazione, da cui è scaturito un foglio di via obbligatorio dalla città per una validità di un anno. Infine un tifoso del Genoa di 21 anni è stato trovato con mezzo grammo di hashish in tasca prima di accedere al settore ospiti dello stadio. Pa.Pi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

DrogaDaspo