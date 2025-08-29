Al volante col pieno d’alcol e la cocaina nel portafogli: la Stradale di Cremona passa al setaccio le provinciali

Cremona, 29 agosto 2025 – La provincia di Cremona passata al setaccio della Polizia Stradale, che ha intensificato i controlli su tutto il territorio, A21 compresa, in concomitanza con l’esodo estivo contrassegnato dal “bollino rosso” tra ferragosto e domenica scorsa. L’attività operativa ha prodotto risultati di rilievo e nel corso dei controlli sono stati verificati circa 190 veicoli, identificate 350 persone ed esaminati 550 documenti.

Ubriachi alla guida

Per tre persone è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, tra questi anche alcuni camionisti. Nel corso dei controlli un individuo è stato fermato in possesso di una patente falsa, immediatamente sequestrata: per lui è scattata la denuncia. Inoltre la Stradale ha recuperato tre autoveicoli risultati rubati, due sul territorio nazionale, mentre uno era riservato in Olanda, trovato grazie alla cooperazione internazionale.

Portafoglio imbottito

Un episodio singolare è avvenuto in un’area di servizio, dove è stato rinvenuto un portafoglio contenente un involucro con più di un grammo di cocaina: il proprietario è stato segnalato al prefetto di residenza quale assuntore di stupefacenti. I controlli rafforzati hanno consentito non solo di prevenire condotte di guida pericolose, con contestazione di violazioni che determinano distrazione dei conducenti, come l’uso del cellulare, ma anche di individuare reati e irregolarità con un significativo impatto sulla sicurezza collettiva.