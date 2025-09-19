Controlli prima di Como-Genoa: due denunce e una sanzione

Furti e sliding doors

Ivan Albarelli
Como
19 set 2025
PAOLA PIOPPI
Sono un uomo con il biglietto contraffatto e un venditore abusivo di alcolici, oltre a un giovane con una dose di hascisc

Como, 19 settembre 2025 – I controlli svolti in occasione della partita Como-Genoa, debutto di campionato di calcio, hanno portato a due denunce e una sanzione per detenzione di droga. Il dispositivo dell'ordine pubblico coordinato dal Questore di Como, Marco Calì, di cui fanno parte principalmente polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale di Como. Durante l'afflusso dei tifosi allo stadio, un 27enne di Genova è stato trovato in possesso di un biglietto contraffatto: il tifoso aveva superato il prefiltraggio degli steward accedendo alla zona dei tornelli, ma al momento del controllo digitale è stato bloccato dal sistema che non ha riconosciuto il biglietto.

È stato affidato ai militari della Guardia di finanza, che lo hanno identificato e denunciato per incauto acquisto, e a breve riceverà un Daspo. Fuori dallo stadio, in corrispondenza dalla curva Como 1907, un uomo di 32 anni è stato sorpreso mentre vendeva abusivamente liquori. I militari della Guardia di finanza lo hanno identificato e sanzionato amministrativamente per aver violato la legge regionale che tratta il commercio sulle aree pubbliche e tutta la merce gli è stata sequestrata. Inoltre la Divisione Anticrimine della Questura ha consegnato al Questore una relazione tecnica, da cui è scaturito un foglio di via obbligatorio dalla città per una validità di un anno. Infine un tifoso del Genoa di 21 anni è stato trovato con mezzo grammo di hashish in tasca prima di accedere al settore ospiti dello stadio. La droga è stata sequestrata e il ragazzo sanzionato amministrativamente.

