Dissesto e frane . Un milione e mezzo per la Valtellina

Sono due gli interventi di messa in sicurezza contro il pericolo di dissesti idrogeologici che la Regione Lombardia ha deciso di finanziare in provincia di Sondrio, per un totale di 1,5 milioni di euro. A beneficiare del contributo saranno il comune di Tresivio, al quale arriverà un aiuto di 719mla euro, e la Comunità montana Valtellina di Mobegno con 718mila euro.

A fronte dei 7,7 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione sono arrivate richieste per 267 istanze, di cui 249 ammesse a contributo, richiedendo un finanziamento regionale di 80,67 milioni di euro. È stato possibile finanziare solo le prime 23 domande: a fronte del contributo regionale Comuni e Comunità montane aggiungeranno altri 9,33 milioni di euro.

"Gli interventi finanziati - spiega l’assessore regionale Massimo Sertori con delega a Enti Locali e Montagna - forniscono un supporto fondamentale ai territori montani anche nel fronteggiare le criticità causate da eventi meteorici estremi".