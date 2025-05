Biglietti finale Champions Inter-Psg: ecco come richiederli e acquistarli. Saranno premiati i tifosi più fedeli

Milano – Parte ufficialmente la caccia al biglietto per la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain che si giocherà a Monaco di Baviera sabato 31 maggio 2025 alle 21. I tagliandi a disposizione dei tifosi dei due club sono 18.000 ciascuno su un totale di circa 64mila ticket. Accaparrarsene uno non sarà facile.

“Per la finale il Club si trova ancora una volta di fronte a un evento straordinario, per il quale la richiesta di biglietti è ampiamente superiore alla disponibilità – inforna l’Inter tramite il suo sito web – Non sarà purtroppo possibile accontentare tutti i sostenitori nerazzurri, ma il Club cercherà di utilizzare un criterio di assegnazione che punti a premiare i tifosi più fedeli.

I biglietti della finale potranno essere acquistati solo ed esclusivamente sul sito ufficiale UEFA, dove i tifosi dovranno inserire un codice di accesso univoco che consentirà l’acquisto. Questo codice potrà essere richiesto dagli Abbonati Serie A 2024/25 e dai Soci Inter Club attivi alla stagione 2024/25.

I tifosi che rientrano in queste 2 categorie potranno accedere a inter.it/tickets e collegarsi alla pagina dedicata dalle 10 di venerdì 09 maggio, compilare i dati necessari ed inviare la richiesta. Saranno obbligatori anche i numeri della tessera Siamo Noi e della tessera socio Inter Club per procedere. Si hanno dunque 4 giorni di tempo e non conta chi lo richiede prima.

Quanto costano i biglietti per la finale di Champions League a Monaco

La richiesta, inoltre, non comporta l'attribuzione automatica di un codice di accesso: i tifosi selezionati lo riceveranno via e-mail nei giorni successivi. I criteri di attribuzione basati sulla fedeltà e le fasi di invio del codice e dell’acquisto del biglietto saranno pubblicate su www.inter.it prossimamente.

Il codice sarà valido per l’acquisto di un solo biglietto, strettamente personale e non cedibile e l’indirizzo e-mail indicato per la ricezione dello stesso dovrà essere obbligatoriamente lo stesso anche in fase di acquisto.

È presumibile che le richieste, seppur riservate ai gruppi di tifosi sopra descritti, risultino superiori alla disponibilità di biglietti. Per questo motivo, il Club applicherà una logica che premia i più fedeli, tenendo in considerazione gli anni consecutivi di sottoscrizione abbonamento o iscrizione all’Inter Club.

Ad esempio, un abbonato da 10 stagioni sarà ragionevolmente privilegiato rispetto ad un abbonato da 2 stagioni.

La semplice possibilità di richiedere un codice di accesso non garantisce quindi di poter poi acquistare un biglietto né impegna il Club a farne acquistare uno.

Per l’accoglienza ai tifosi nerazzurri con disabilità, saranno pubblicate le informazioni utili nella consueta pagina dedicata, sul sito www.inter.it

"Acquistare biglietti al di fuori dell’unico canale autorizzato, ovvero siti web non ufficiali, rivendite online, agenzie non autorizzate, ecc. costituisce un forte rischio di non poter accedere alla partita e perdere l’importo versato. Il Club raccomanda tutti i propri tifosi di non acquistare in modo avventato e seguire le indicazioni ufficiali della società stessa”, si legge.