Dengue, caso sospetto a Monza: scatta la disinfestazione straordinaria

Monza – Un caso di Dengue arte la disinfestazione. E' in programma per lunedì 12 maggio una disinfestazione straordinaria nelle aree limitrofe a via Lario per un caso sospetto di Dengue.

L’intervento è stato disposto dal Comune di Monza con l’ordinanza 37/2025 su richiesta dell’Agenzia Tutela della Salute (ATS Brianza). Le operazioni di disinfestazione si svolgeranno dalle 8 nelle vie comprese entro 200 metri di raggio rispetto ai luoghi segnalati dalle persone vittime del sospetto caso di Dengue, nell’area attorno a via Lario, nei pressi della rotatoria.

Le operazioni di disinfestazione in programma sono interventi straordinari che si aggiungono ai cicli di trattamenti antilarvali normalmente previsti e consistono nella effettuazione di “trattamenti larvicidi, adulticidi e rimozione dei focolai larvali presenti nelle aree comuni”; la situazione è tenuta costantemente monitorata da ATS Brianza, che ha prescritto l’adozione del protocollo previsto. Durante il trattamento è necessario tenere ben chiuse le finestre e provvedere alla eliminazione di eventuali focolai larvali presenti nelle abitazioni private o nelle pertinenze.

Non esiste un trattamento specifico per la Dengue, e nella maggior parte dei casi le persone guariscono completamente in due settimane. Le cure di supporto alla guarigione consistono in riposo assoluto, uso di farmaci per abbassare la febbre e somministrazione di liquidi al malato per combattere la disidratazione.