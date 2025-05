Ilary Blasi e la fuga di lusso sul lago di Como dopo il flop televisione di “The Couple”

Como – In un momento professionale non proprio brillante, Ilary Blasi sceglie la strada dell’eleganza e del silenzio, rifugiandosi in uno dei luoghi più esclusivi d’Italia. La conduttrice romana, dopo l’amara chiusura anticipata del suo ultimo progetto televisivo, il reality game “The Couple”, ha deciso di prendersi una pausa di lusso sulle rive del Lago di Como, nell’iconica Villa d’Este.

Attraverso le sue storie Instagram, la Blasi ha condiviso con i follower scorci della sua fuga di lusso: un video la ritrae mentre si affaccia dalla finestra della sua camera, con vista mozzafiato sulle celebri piscine galleggianti e sull’imponente panorama del lago incorniciato dalle Prealpi. Immagini che raccontano molto più di semplici momenti di relax.

Il soggiorno a Cernobbio arriva in un momento significativo per la presentatrice, reduce dal flop televisivo di “The Couple”. Il programma, andato in onda su Canale 5, non è riuscito a conquistare né il pubblico né i vertici della rete, registrando ascolti ben al di sotto delle aspettative e costringendo Mediaset a una chiusura anticipata. Un colpo non facile da digerire per Ilary, già protagonista di un periodo personale e professionale turbolento sotto i riflettori.

Ma Villa d’Este, dimora cinquecentesca annoverata tra i migliori hotel del mondo, rappresenta il rifugio perfetto per ritrovare serenità e ricaricare le batterie. Non è un caso che la struttura sia meta prediletta da star internazionali, capi di Stato e celebrità che cercano discrezione, comfort ed eleganza senza tempo. Con le sue suite sontuose, i giardini secolari e un servizio impeccabile, questo gioiello sul Lago di Como offre l’ambiente ideale per chi desidera allontanarsi dai riflettori senza rinunciare al lusso.

Non è la prima volta che la Blasi sceglie le sponde del Lario per i suoi momenti di pausa, ma in questa occasione il messaggio sembra particolarmente chiaro: prendersi del tempo, con stile, per voltare pagina. E ancora una volta, il Lago di Como si conferma la cornice perfetta per farlo, offrendo quella combinazione unica di bellezza naturale, storia e raffinatezza che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

Mentre i fan attendono di scoprire quali saranno i prossimi progetti professionali della conduttrice, Ilary sembra aver trovato la sua personale ricetta per affrontare questo momento di transizione: silenzio, bellezza e un pizzico di dolce vita sul lago più glamour d’Italia.