Con “Casa Paolo Celesia“ il parco di Villa Olmo diventa immenso

Già grande, potrebbe diventare immenso il parco di Villa Olmo se il Ministero della Cultura concederà a Palazzo Cernezzi la prelazione sulla “Chiesa di San Pietro ad vincula e Monastero“, conosciuto anche come “Casa Paolo Celesia“. Oltre agli immobili il Comune è pronto a spendere 2,3 milioni di euro per acquistare il parco secolare di oltre 15 ettari affacciato sul lago. L’obiettivo è mantenere, rendendolo pubblico, il corridoio verde tra Villa Olmo e Villa del Grumello, proseguendo e completando il percorso del “Chilometro della conoscenza“.

"Il compendio immobiliare in oggetto indicato è inserito in un contesto di pregio, fronte lago, e risulta adiacente al parco di Villa Olmo - si legge della delibera di Giunta approvata - Il Comune in collaborazione con altre istituzioni locali ha elaborato il progetto proprio per valorizzare un contesto di grande interesse architettonico, paesaggistico e botanico, costituito da Villa Olmo, Villa Saporiti e Villa del Grumello con i relativi parchi". La proposta c’è, i soldi anche, adesso si dovrà attendere il via libera del Ministero.