Mantova, si fa inviare foto intime da un'amica e la minaccia: “Dammi 200 euro o le diffondo in rete”

Mantova, 17 giugno 2025 – È riuscito a conquistarsi la fiducia della donna conosciuta in chat, convincendola a inviargli alcune foto intime. Una volta che le ha salvate nella memoria del cellulare, è scatto il piano di un cinquantenne di Monzambano, già noto alle forze dell’ordine. Ha chiesto alla signora, una sessantaseienne del luogo, di accreditargli 200 euro sulla sua carta Postapay, altrimenti le avrebbe diffuse in rete.

La donna, però, non si è piegata al ricatto, denunciando il tutto ai carabinieri di Monzambano. I militari dell’Arma, in breve tempo, sono riusciti a risalire al presunto autore della tentata estorsione, denunciandolo per l’ipotesi di reato specifica.

È questo l’intervento più importante di una serie di operazioni condotte negli ultimi giorni dai carabinieri della compagnia di Mantova. A Roncoferraro è stato arrestato un albanese di 45 anni, residente in paese, su ordine di esecuzione per l’espiazione di una pena residua di oltre 5 anni, comminatagli per le accuse di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, nel 2018 e 2019 in Roncoferraro e Reggio Emilia e Guastalla.

A Suzzara, invece, i militari hanno avuto accesso a una piscina nella cittadina di confine. Qui hanno rilevato presunte carenze igienico-strutturali all’interno degli spogliatoi e nell’infermeria, nonché una mancata revisione periodica del defibrillatore presente. I carabinieri hanno chiesto la chiusura del centro, fino alla ripristino delle condizioni di partenza nella struttura.

A Porto Mantovano, invece, nel corso di una serie di controlli a tutela della sicurezza nelle strade, sono state ritirate le patenti di una sessantenne risultata positiva alla prova dell’etilometro e di una quarantacinquenne che quell’esame l’ha rifiutato.

Infine i carabinieri di Viadana sono stati impegnati, questa mattina, nei rilievi presso un supermercato in via Grazzi Soncini. Qui, nottetempo, è stata forzata una porta sul retro. Dai frigo del locale sono sparite confezioni di carne e pesce surgelato.