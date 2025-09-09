Il monito

di Delpini

Michele Mezzanzanica
Il monito di Delpini
Brescia
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Giorgio ArmaniAllerta meteo Migliori pizzerie LombardiaGite in autunnoSuperenalotto
Acquista il giornale
CronacaPralboino, palpeggia una donna che porta a passeggio al cane: arrestato 26enne
9 set 2025
REDAZIONE BRESCIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Brescia
  3. Cronaca
  4. Pralboino, palpeggia una donna che porta a passeggio al cane: arrestato 26enne

Pralboino, palpeggia una donna che porta a passeggio al cane: arrestato 26enne

L’uomo, un indiano irregolare, ha approfittato di un momento in cui c'erano diversi passanti in strada per avvicinarsi. Il giovane è stato bloccato e sono state avviate le procedure di espulsione

In azione la polizia

In azione la polizia

Per approfondire:

Pralboino (Brescia), 9 settembre 2025 – Palpeggia una donna in strada: arrestato un 26enne.

L’episodio è accaduto a Pralbolino, nel Bresciano: un indiano di 26 anni, irregolare sul territorio, avrebbe approfittato di un momento in cui c'erano diversi passanti in strada per avvicinarsi alla donna, che passeggiava insieme al suo cagnolino  e toccarla nelle parti intime.

La vittima è riuscita a divincolarsi e ad allertare il “nue 112”. L’immediato intervento di una pattuglia della stazione ha permesso di intercettare e bloccare l’uomo che è stato tratto in arresto. Contestualmente sono state attivate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata