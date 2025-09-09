Pralboino, palpeggia una donna che porta a passeggio al cane: arrestato 26enne

Pralboino (Brescia), 9 settembre 2025 – Palpeggia una donna in strada: arrestato un 26enne.

L’episodio è accaduto a Pralbolino, nel Bresciano: un indiano di 26 anni, irregolare sul territorio, avrebbe approfittato di un momento in cui c'erano diversi passanti in strada per avvicinarsi alla donna, che passeggiava insieme al suo cagnolino e toccarla nelle parti intime.

La vittima è riuscita a divincolarsi e ad allertare il “nue 112”. L’immediato intervento di una pattuglia della stazione ha permesso di intercettare e bloccare l’uomo che è stato tratto in arresto. Contestualmente sono state attivate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.