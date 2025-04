Capriolo ferito e un gruppo di pecore (con agnellino appena nato) incustodito: vigili del fuoco in azione

Canzo, 21 aprile 2025 – Un gruppo di pecore a Cirimido, e un capriolo a Canzo. Due salvataggi di animali sono stati portati a termine ieri in differenti interventi dai vigili del fuoco, chiamati da passanti che hanno notato gli esemplari in difficoltà.

Il primo intervento è avvenuto a Canzo, sul sentiero 7 che porta al Cornizzolo, dove alle 7 di mattina alcuni escursionisti hanno segnalato la presenza di un capriolo in difficoltà che, che non si muoveva. Le squadre del distaccamento volontari di Canzo lo hanno raggiunto e assistito, facendo intervenire la Polizia Provinciale, che si è occupata del trasporto dell’animale per garantirgli le cure veterinarie necessarie e per capire cosa gli fosse accaduto.

In mattinata a Cirimido, in via strada di Mezzo, un passante che era assieme al suo cane, ha notato la presenza di un gruppo di pecore, incustodite, che si erano allontanate dal gruppo principale. I vigili del fuoco del distaccamento volontari di Lomazzo, si sono attivati per rintracciare il pastore, e ricondurre tutti al gregge principale, compreso un agnellino che era nato da meno di 48 ore.